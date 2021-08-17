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Шоу-бізнес

Перший «сольник» за сім років: Ані Лорак виступила в Одесі

7:43 17 серпня 2021
Лорак

Українська співачка Ані Лорак, яка останніми роками живе і працює в Росії, у понеділок, 16 серпня, виступила в Одесі, на сцені нічного клубу Itaka.

Це був перший сольний виступ Лорак в Україні за сім років, передає «Культурна пральня».

Концерт тривав півтори години, протягом яких співачка виконувала в основному російськомовні хіти. З творів українською були «Розкажи», «Мрій про мене, мрій», «А я не можу жити без тебе».

Журналісти відзначають, що під час виступу Лорак не намагалася «загравати» з публікою за допомогою заяв про те, що вона «наша» — тільки в перервах між піснями говорила, що рада виступати перед українською публікою.

А перед концертом співачка повідомила у своєму Instagram: «Повний зал! Солдаут! Вся Україна сьогодні в Одесі. Як я щаслива провести цей вечір з вами. Ми готові, починаємо».

У Ані заплановано ще один виступ, і якщо він пройде без ексцесів, то співачка зможе сміливо планувати тур по Україні, який збиралася здійснити вже давно.

Нагадаємо, на початку липня Лорак прилітала до Києва, пообіцявши українцям «щось дуже цікаве». Після цього вона з донькою вирушила на відпочинок до Туреччини.

Фото Instagram / anilorak

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