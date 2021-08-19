Наталю Могилевську покликали заміж: момент потрапив на відео

Популярна українська співачка Наталя Могилевська, котра в ході шоу посварилася з Анастасією Приходько, «нарвалася» на пропозицію руки та серця від невідомого шанувальника під час прогулянки по Дніпру. Відео приємної для серця будь-якої дівчини пропозиції вона опублікувала в Instagram.

У ролику показано, як Наталя дає інтерв'ю представникам ЗМІ в оточенні зіркових гостей, і до них наближається яхта з веселою компанією на борту.

"Наташа, виходи за мене!" - кричить чоловік, що знаходиться на борту.

Його слова явно розвеселили співачку, і вона навіть повторила їх зі сміхом оточуючим.

"Дівчата, мені зробили пропозицію вийти заміж. Йдемо?" - написала вона на своїй сторінці.

Фоловери залишили багато коментарів:

Нагадаємо, що напередодні під час виступу в Києві Наталя Могилевська ледь не впала в воду на річці Дніпро. Артистка підпливала до встановленій сцені на катері та співала пісню "Морські зірки". Як виявилося, Могилевської довелося стояти на тонкій перекладині, тримаючись одним мізинцем від поштовхів хвиль. Цей момент знімали камери та бачили глядачі.

"Сукня вузьке, піді мною сходи в трюм і гострі предмети. А я повинна бути красивою, співати та не впасти у воду ", - зазначила співачка.

Наталя Могилевська двічі була заміжня. На початку цього року співачка інтригувала публіку заявами, що знову закохана та щаслива. А недавно вона заінтригувала фоловерів знімком у ванній, в підпису до якого сказала, що чекає зустрічі з коханою людиною.

Фото з Instagram nataliya_mogilevskaya

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