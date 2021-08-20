«Попа як у Кім» ледь не призвела до біди: Настя Каменських на концерті втратила рівновагу

Популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно змирилася із зайвими кілограмами, продовжує тур по містах України та розповідає про нього в своєму Instagram.

«Я з моєю командою викладаємось на повну, щоб подарувати вам незабутні моменти. Для нас ваші щирі посмішки та відкриті серця безцінні!» — написала співачка.

За визнанням виконавиці, в ході поїздки по різних містах вона зрозуміла, що гастролі — це не тільки подорожі по цікавих місцях і знайомства з незвичайними людьми, але і важка виснажлива праця, іноді наповнена небезпеками.

Так, в своїх сторіс Каменських показала кадри з концерту й зізналася, що ледь не впала під час танців.

Відео під час виступу в Одесі було знято однією з фанаток зірки, яка стояла біля самої сцени та підспівувала пісні «П*па, як у Кім». І в цей момент, зізналася Настя, вона ледь помітно похитнулася та ледь не впала на глядачів.

«Я тут мало не впала», — підписала сторіс артистка.

На щастя, NK змогла утримати рівновагу й не «ощасливила» нікого з фанатів падінням.

Нагадаємо, Настя Каменських регулярно ділиться своїми фото в бікіні.

Фото з Instagram kamenskux

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