«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз'єднання з DZIDZIO

Співачка Ярослава Притула, більш відома під своїм сценічним ім'ям SLAVIA, заінтригувала реакцією на чутки про те, що її розлучення з DZIDZIO — не більше ніж піар. Відповідний запис вона зробила в Instagram .

Ярослава заявила, що літо виявилося для неї по-справжньому спекотним, і їй доводиться вирішувати питання, які обрушилися на неї по всіх фронтах і в усіх сферах життя.

«У соцмережах з'явилися коментарі з різними припущеннями і звинуваченнями … Мені почали дзвонити журналісти … Це літо для мене спекотне у всіх сенсах.», — написала вона, але … пообіцяла відповісти на всі питання пізніше.

Нагадаємо, під час шлюборозлучного процесу кар'єра співачки зробила несподіваний поворот.

Фото скрін відео YouTube

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