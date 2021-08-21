26.60 / 26.82 30.97 / 31.37
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз'єднання з DZIDZIO

21:26 21 серпня 2021
«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз&#39;єднання з DZIDZIO

Співачка Ярослава Притула, більш відома під своїм сценічним ім'ям SLAVIA, заінтригувала реакцією на чутки про те, що її розлучення з DZIDZIO — не більше ніж піар. Відповідний запис вона зробила в Instagram .

Ярослава заявила, що літо виявилося для неї по-справжньому спекотним, і їй доводиться вирішувати питання, які обрушилися на неї по всіх фронтах і в усіх сферах життя.

«У соцмережах з'явилися коментарі з різними припущеннями і звинуваченнями … Мені почали дзвонити журналісти … Це літо для мене спекотне у всіх сенсах.», — написала вона, але … пообіцяла відповісти на всі питання пізніше.

Нагадаємо, під час шлюборозлучного процесу кар'єра співачки зробила несподіваний поворот.

Фото скрін відео YouTube

109

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

Настя Каменських

«Попа як у Кім» ледь не призвела до біди: Настя Каменських на концерті втратила рівновагу

«Осетровий» повний місяць 22 серпня: що обов&#39;язково потрібно зробити в цей день

«Осетровий» повний місяць 22 серпня: що обов'язково потрібно зробити в цей день

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.