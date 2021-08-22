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Сонячне літо в Італії: внучка і невістка Софії Ротару засвітилися на «відпускному» фото

17:34 22 серпня 2021
Внучка і невістка Софії Ротару

Поки легендарна українська співачка Софія Ротару готується до святкового концерту в День Незалежності України, її родичі продовжують розслаблятися під ласкавим небом Італії. Так, невістка співачки Світлана Євдокименко розмістила в своєму Instgram кілька фото, в яких показала, як проводить відпустку з дочкою-красунею.

На одному зі знімків Світлана і Сонечка позують на фоні причалу.

Для виходу в світ невістка Ротару обрала сукню з квітковим принтом. Сонечка, в свою чергу, постала в яскраво-рожевому вбранні і круглих сонцезахисних окулярах.

Шанувальники були в захваті від нового фото Світлани Євдокименко зі спадкоємицею. Фанати тут же взялися коментувати знімок і писати компліменти на їхню адресу.

«Світлі та милі! Сонячне літо!»; «З глузду з'їхати, де вас таких гарних роблять?!»; «Чудової вам відпустки», - пишуть вони.

Раніше Світлана показувала, як вони з дочкою зробили "похід" місцевими визначними пам'ятками.

 

Також разом зі своїми дівчатами в Італії перебував і Руслан Євдокименко — чоловік Світлани. Але зараз він знову зайнявся своїми безпосередніми обов'язками, допомагаючи Софії Ротару організовувати виступи в Сочі і в Києві.

Як писали «ФАКТИ», днями Софія Ротару вирішила взяти участь в церемонії відкриття конкурсу «Нова хвиля» в Сочі, незважаючи на обурення багатьох українців.

Фото: Instagram/Svitlana Evdokimenko

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