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«Вдячна Всесвіту»: Настя Каменських на «Чорноморських іграх» розкрила секрет свого успіху

11:39 23 серпня 2021
Настя Каменських

На «Чорноморських іграх», що завершилися напередодні у Скадовську, популярна співачка Настя Каменських, яка входила до складу журі, зізналася, що свого часу фестиваль став знаковим особисто для неї.

У Instagram співачка зізналася, що з раннього дитинства мріяла дарувати свою творчість світу. «Будучи ще зовсім маленькою, я відвідувала дуже багато гуртків, займалася вокалом і музикою, вкладала всі сили у здійснення своєї мрії. Я вдячна Всесвіту за голос, за натхнення і сили працювати над собою, адже нічого у житті не дається нам просто так», — написала Каменських.

Юна співачка дуже хотіла отримати заповітне перше місце. Але як часто буває у житті, з першого разу у неї не вийшло, і навіть з другого: «Я двічі навіть не дійшла до головної сцени — фіналу фестивалю. Звичайно ж, мене це сильно засмутило, я дуже переживала і плакала. Але ця біль була буквально на мить. Для мене це стало викликом, не опускаючи рук йти за своєю мрією, займатися активніше, вкладати максимум вільного від школи часу у творчий розвиток: щодня з ранку до вечора вокал, танці, тренування».

Але бажання дівчини і скрупульозна підготовка принесли заповітний результат — гран-прі фестивалю.

«Участь в цьому конкурсі подарувала мені дорогоцінний і класний досвід. Цією історією я ділюся не просто так. Ніколи не зупиняйтеся і не приймайте перешкоди або поразки, як фінальну крапку. Навіть якщо з першого разу щось не виходить, головне вірте в свою мрію, не шкодуйте часу і сил, працюйте над собою, тоді точно все вийде», — ділиться досвідом з молодими виконавцями співачка.

При цьому справжні шанувальники не втомлюються хвалити те, як виглядає Каменських. «Розкішна!», «Така красива!», «Красоточки», «Шикарна жінка, люблю», «Ви шикарно зараз виглядаєте», «Нереально красива!», «Як завжди чудова», «Незаконно бути такою гарною», — пишуть Насті у коментарях.

Нагадаємо, що на фестивалі інший член журі, молодіжний посол UNICEF в Україні Тарас Тополя, виконав мрію юного вокаліста Іллі Коновченка, заспівавши з хлопчиком пісню «Бери своє».

Фото Насті Каменських з соціальних мереж.

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