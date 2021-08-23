Рівень талантів зашкалює: вперше в історії «Чорноморських Ігор» обрали двох переможців

У Скадовську завершився наймасштабніший дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри», в якому брала участь рекордна кількість конкурсантів та зірок шоу-бізнесу. За перемогу в конкурсі боролися юні таланти від 6 до 16 років з різних куточків країни, як сольні виконавці, так і колективи різних жанрів. Протягом трьох днів експертне журі оцінювало виступи конкурсантів, виставляючи оцінки.

Як зазначив член журі, молодіжний посол ЮНІСЕФ в Україні Тарас Тополя, оцінювати було досить складно, оскільки всі діти дуже талановиті, кожен був особливим у своєму жанрі. Проте, суддям довелося виносити вердикт.

Вперше в історії «Чорноморських Ігор» два учасники набрали однакову кількість балів. Журі вирішило присудити Гран-прі 10-річній Шамановій Софії з Бучі Київської області та Карпуку Ярославу з селища Стара Вижівка Волинської області.



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* Судді вважають Ярослава перспективним артистом

«Чорноморські Ігри» — це музична казка на березі Чорного моря, яка втілюється в життя з 1998 року. Тут дійсно збуваються мрії, а юні артисти отримують впевненість, стають справжніми зірками, як це сталося з Надею Дорофєєвою, Тіною Кароль, Настею Каменських, Юлією Саніною та багатьма іншими артистами, які вперше заявили про себе на цьому фестивалі.

«Наше завдання — мотивувати дітей так, щоб вони виїхали зі Скадовська з розумінням професії артиста. Тут вони отримують практику, знання, досвід. В цьому році ми залучили дітей до роботи у прес-центрі, де вони змогли застосувати свої навички», — зазначив засновник «Чорноморських Ігор» Микола Баграєв.

Цього року Тарас Тополя здійснив мрію маленького артиста — заспівав дуетом з Іллею Коновченком.

Раніше засновник фестивалю Микола Баграєв в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розкрив подробиці нинішніх «Ігор».

Нагадаємо, в цьому році підтримати юних артистів в Скадовськ приїхали зірки українського шоу-бізнесу NK, Тіна Кароль, М'ЯТА, MARIETTA, Валерія Фурман, TARABAROVA, Олександр Пономарьов, Макс Барських, Анна Трінчер, DANTES, NIKITA LOMAKIN, Артем Пивоваров, Оля Цибульська, групи «Без обмежень», «Антитіла», учасники «Євробачення» — група «Go_A», MONATIK, DOROFEEVA.

У перший день фестивалю Дмитро Монатік носив Надю Дорофєєву на руках.

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