DZIDZIO потужно виконав українську пісню і потрапив в тренди YouTube

Популярний артист DZIDZIO (Михайло Хома), який розповів раніше про придбання заміської нерухомості, вразив шанувальників новою роботою. До 30-ї річниці Незалежності України артист представив відео-поезію «Стоїть гора високая». Це композиція на слова Леоніда Глібова і музику Миколи Лисенка. Пісня увійде до майбутнього альбому DZIDZIO «Українська класика».

«Спасибі всім, хто допоміг створити цю відео-поезію!», — написав Михайло в Instagram, представляючи роботу.

Відео DZIDZIO опублікував на своєму офіційному YouTube-каналі. Воно стрімко набирає перегляди.

Менше ніж за добу відео потрапило в тренди всесвітнього відеосервісу, а шанувальники залишають безліч коментарів з компліментами і словами подяки.

Нагадаємо, після покупки квартири під Києвом в Мережі з'явилися чутки про возз'єднання Михайла з дружиною Ярославою. Вона відреагувала на припущення шанувальників.

Фото Instagram.com/dzidzio.

525

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter