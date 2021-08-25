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Шоу-бізнес

У Вакарчука народився син від нової дівчини, — ЗМІ

16:29 25 серпня 2021
Вакарчук

Відомий український співак, фронтмен групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який недавно розлучився після 20 років шлюбу, вперше став батьком.

У 46-річного артиста 19 серпня народився хлопчик. Про це повідомляє Telegram-канал «Культурная прачечная».

У цей час співак давав концерт в одеському клубі Ibiza. З матір'ю дитини Вакарчук зустрічається вже близько року, але не афішує це, передає Telegram-канал «Политика страны».

Про дівчину Вакарчука відомо небагато. Вона нібито працює в кінопродюсерській компанії Radioactive, яка займається рекламою міжнародних брендів, кліпів та серіалів.

Нагадаємо, Вакарчук 20 років прожив у шлюбі з Лялею Фонарьовою, яка була іміджмейкером групи «Океан Ельзи», Олександра Пономарьова, Марини Одольської та інших українських музикантів.

Вакарчук і Фонарьова познайомилися ще у 90-х. Молодого співака Ляля Фонарьова підкорила з першого погляду. У 2015 році з'явилася новина про те, що Святослав Вакарчук офіційно одружився на своїй коханій. Церемонія нібито відбулася у Львові, в оточенні близьких та рідних. Але співак тоді ніяк не підтвердив цю інформацію.

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