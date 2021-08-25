«Пінна вечірка»: Каменських показала, як оголена приймає ванну

Популярна українська співачка Настя Каменських повернулася з «Чорноморських Ігор» й готується до нового туру гастролей. Поки у неї є вільний час, співачка може дозволити собі розслабитися у ванній, розповідаючи про це передплатникам в Instagram.

Кілька годин тому співачка оприлюднила знімок з ванни, зібравши волосся в розпатланий пучок та занурившись у піну.



«Як приємно в такому насиченому графіку знайти хвилинку, щоб трохи розслабитися та приділити трохи часу собі. Ну, а тепер погнали далі, робота нон-стоп», — підписала кадр Настя.

Пікантності оприлюдненому фото додавав той факт, що піна в одному місці роз'їхалася й практично повністю оголила стегно Каменських.



«Красуня, ти просто чудова!», «Божественно красива», «Сама чарівність», — написали деякі з фоловерів. «Роздягайся перед чоловіком. Навіщо всім показувати?»,"Настя, ти гола? А як же Потап?" — відзначилися інші.



Нагадаємо, на концерті в Одесі Настя Каменських втратила рівновагу та ледве не впала.

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