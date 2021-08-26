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«Дитина повернувся з канікул»: Брежнєва показала дочку Сару, яка навчається у Києві

5:38 26 серпня 2021
Віра Брежнєва

Популярна виконавиця Віра Брежнєва вже тривалий час щаслива в шлюбі з Костянтином Меладзе, але не забуває про своїх дітей: 20-річну Соню, яка живе і навчається в США, а також 11-річну Сару, народжену від бізнесмена Михайла Кіпермана. Про дівчаток вона часто пише в Instagram.

Так, 25 серпня Віра зустрілася в Києві з молодшою донькою і зводила її з подругою в кафе.

«Запросила своїх приголомшливих дівчат на обід. Коли дитина повернулася з канікул вже не дитиною «, — написала зірка.

Артистка показала спадкоємицю в в'язаному топі з принтом і чорному кардігані оверсайз.

Шанувальники захопилися тим, як підросла дочка артистки. Багато з них відзначили, що Сара дуже схожа на маму. «Так, виросла вона», «Яка красива», «Сара шалено красива», «Яка вона цікава», «Світлий дитина», «Вже скоро женихи будуть», «Мамина дочка».

Як відомо, Віра і Костя воліють приховувати особисте життя, і навіть в світ виходять украй рідко.

Не раз Віра зізнавалася, що мріє подарувати двох дітей чоловікові. І це при тому, що у Меладзе є дві дочки і син від першого шлюбу.

Нагадаємо, вчора дочка Костянтина Меладзе від першого шлюбу Лія була екстрено госпіталізована в лікарню.

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