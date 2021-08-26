Знову разом з Таюне: Олег Винник з «таємною дружиною» «завели» прихильниць виконанням пісні про вовчицю

Популярний український співак Олег Винник вирішив привітати шанувальників і шанувальниць з Днем Незалежності України за допомогою їхньої улюбленої пісні.

Запис з концерту він опублікував на своїй сторінці в Instagram. «Вовчиця — З Днем народження, Україно!» — підписав ролик співак.

На відео оператор показав великим планом тисячі захоплених «вовчиць», які з неймовірним ентузіазмом підспівують своєму кумиру, перебуваючи майже в екстазі.

У цей час на сцені за Олегом Винником — його красуня-дружина Таюне. На ній — мереживна сукня улюбленого чорного кольору та туфлі на підборах.

Багато шанувальників сприйняли з ентузіазмом той факт, що Таюне з'явилася у кліпі на сторінці чоловіка: після концерту в Одесі деякі фанати почали підозрювати, що пара посварилася. Тому зараз вони змогли дати волю своїм почуттям та емоціям.

Нагадаємо, що Олег Винник взяв участь у грандіозному концерті до Дня Незалежності України, який відбувся 24 серпня у НСК «Олімпійський». Запис концерту можна подивитися на сайті «ФАКТІВ».

Фото Олега Винника із соціальних мереж.

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