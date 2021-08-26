26.67 / 26.86 31.18 / 31.52
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Знову разом з Таюне: Олег Винник з «таємною дружиною» «завели» прихильниць виконанням пісні про вовчицю

9:33 26 серпня 2021
Олег Винник

Популярний український співак Олег Винник вирішив привітати шанувальників і шанувальниць з Днем Незалежності України за допомогою їхньої улюбленої пісні.

Запис з концерту він опублікував на своїй сторінці в Instagram. «Вовчиця — З Днем народження, Україно!» — підписав ролик співак.

На відео оператор показав великим планом тисячі захоплених «вовчиць», які з неймовірним ентузіазмом підспівують своєму кумиру, перебуваючи майже в екстазі.

У цей час на сцені за Олегом Винником — його красуня-дружина Таюне. На ній — мереживна сукня улюбленого чорного кольору та туфлі на підборах.

Багато шанувальників сприйняли з ентузіазмом той факт, що Таюне з'явилася у кліпі на сторінці чоловіка: після концерту в Одесі деякі фанати почали підозрювати, що пара посварилася. Тому зараз вони змогли дати волю своїм почуттям та емоціям.

Нагадаємо, що Олег Винник взяв участь у грандіозному концерті до Дня Незалежності України, який відбувся 24 серпня у НСК «Олімпійський». Запис концерту можна подивитися на сайті «ФАКТІВ».

Фото Олега Винника із соціальних мереж.

158

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

лічильники

Нові тарифи на електроенергію: як українцям вписатися в норму й платити менше

Оля Полякова

Оля Полякова оцінила вокальні дані Тіни Кароль після її дуету з Андреа Бочеллі

Ротару

Софія Ротару «змусила» танцювати під свою пісню подругу Зеленського Кравець та її доньку Марію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.