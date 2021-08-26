Оля Полякова оцінила вокальні дані Тіни Кароль після її дуету з Андреа Бочеллі

Популярна українська співачка Оля Полякова висловилася про вокальні дані своєї колеги по сцені Тіни Кароль, яка на День Незалежності заспівала зі світовою легендою музики, володарем премії «Греммі» Андреа Бочеллі.

Своєю точкою зору співачка, у якої взимку цього року виник конфлікт з Кароль, поділилася в Instgram. Нагадаємо, що в ефірі шоу «Маска» Полякова назвала Кароль «відомою плакальницею на похороні». Тіна, звичайно ж, образилася на колегу, хоча й заперечувала це.

Оля, в свою чергу, вибачилася перед Кароль, хоча після того, як та випустила новий хіт «Скандал», визнала, що її просто використали для розкрутки нової пісні. Тому коли Полякова з'явилася разом зі старшою дочкою Машею на концерті Андреа Бочеллі 24 серпня, де повинні були виступати Джамала, Тіна Кароль та інші співачки, деякі шанувальники чекали продовження скандалу.

Однак, схоже, що обидві зірки вирішили піти на примирення. Такий висновок можна зробити з ролика, який Полякова опублікувала у сторіз. «Тіна богиня», — підписала вона відео.

Можливо, Кароль зробить крок назустріч?



До речі, 24 серпня Тіна Кароль заспівала і власну композицію — «Україна — це ти». Для виступу вона обрала білу обтягуючу сукні від бренду Georges Chakra. Деякі шанувальники припустили, що співачка у «цікавому положенні», а інші відзначили, що такий ефект могло створити важке концертне вбрання Кароль.

Фото Олі Полякової із соціальних мереж.

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