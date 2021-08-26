«З життя пропадають іскри»: психолог розповіла, про що Пугачова шкодує у шлюбі з Галкіним

Експерти різних сфер продовжують «розглядати під мікроскопом» життя Алли Пугачової, яка 10 років тому вийшла заміж за Максима Галкіна і наразі разом з чоловіком та двійнятами мешкає у селі Грязі. Якщо пластичної хірургії Тимур Нугаєв, оцінивши свіже фото Примадонни, говорив, що «уколи краси» вже не допомагають їй боротися зі старінням, то психолог Ольга Дандар звернула увагу на деякі нюанси сімейного життя співачки.

В інтерв'ю Dni.ru психолог стверджує, що Алла Борисівна, життя якої було бурхливим, з визнанням, грошима та славою, все це заслужила і наразі може робити все, що хоче.

Втім, вік бере своє, життя стає менш яскравим, а емоції вгамовуються. «Єдине, про що вона може шкодувати, так це про те, що роки збігають. А вони беруть своє, у неї вже немає такої енергії, як у молодості. Але в цілому ситуація не критична», — додала Ольга Дандар. За її словами, вони з Галкіним пара та щасливі у шлюбі.

Нещодавно продюсер групи «Ласковый май» Андрій Разін відкопавший у архівах фотографії 80-х років і показавший, як молода Алла Пугачова фарбувала губи, заявив, що Примадонна пішла зі сцени, оскільки «прокурила» голос.

Фото Алли Пугачової із соціальних мереж.

13

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter