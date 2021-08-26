Оля Полякова дала жорстку відповідь хейтерам, які розкритикували її за виступи на День Незалежності

Популярна Співачка Оля Полякова, яка взяла участь у святкових заходах на честь 30-річчя Незалежності України, емоційно відповіла хейтерам. Вона опублікувала в Інстаграм відео, в якому дала жорстку відсіч недоброзичливцям і пояснила свої виступи на церемонії премії «Легенди України», де вона виконала «Віват, король», і на концерті на Олімпійському, де заспівала «Чарівну скрипку».

Хейтери в коментарях засипали Олю претензіями: «коли будуть пісні зі змістом, а не шльопки», «не дотягнула до рівня Гвердцителі в «Віват, король», «чому мовою агресора», «навіщо прокричала «Чарівну скрипку» і так далі.

«А нічого, що я заспівала на терцію вище, ніж Тамара і на октаву вище, ніж були всі її високі ноти … Я не Матвієнко і не Повалій, і свій біль я проживаю по-іншому. Кричачи. Адже цей кобеліна проміняв мене на якусь іншу бабу і про це можна кричати», — сказала Полякова.

Також Полякова відвідала, як глядач, концерт на площі Конституції, в якому з легендарним Андреа Бочеллі заспівали Тіна Кароль і Джамала. Оля оцінила виступи колег.

фото Instagram.com/polyakovamusic

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