Оля Полякова та Ілона Гвоздьова помірялись фігурками в купальниках: у кого краща

Відома співачка Оля Полякова любить публікувати свої фото в купальнику, показуючи себе улюблену у всій красі. Так, нещодавно вона побувала в Одесі, де красувалася на борту яхти в мінібікіні.

На відміну від неї хореограф Ілона Гвоздьова публікує менше відвертих знімків, проте також не пропускає нагоди показати, яке тіло отримала завдяки постійним тренуванням.

На відміну від Олі, Ілона провела відпустку в Тунісі, де також позувала на яхті.

Скориставшись нагодою, в передачі «Зірковий шлях» вирішили влаштувати заочне змагання між красунями, попросивши фоловерів висловитися на користь того, хто із зірок виглядає краще.

«У кого вийшло краще? Танцівниця Ілона Гвоздьова влаштувала фотосет на яхті. І кадри не менше ефектні, ніж у детектива шоу МАСКА Олі Полякової. Чиє фото подобається більше?» — свідчить підпис під фото.

Спочатку фанати більше підтримували Олю.

«Та ну ладно, куди там Гвоздьовій до Полякової», «Полякова, звичайно, ефектніша», «Оля Полякова. Розумничка молодець красива дуже», «Королеву ні з ким не порівняти», — писали вони.

Потім на сторінку підтягнулися прихильники Ілони.

«Ілона вогонь», «У Полякової фотошопа багато», «Звичайно Ілона», — зазначали вони.

Найбільш же логічне завершення дискусії висловила одна з користувачок, яка вказала, що Оля і Ілона — абсолютно різні жінки, але при цьому кожна з них прекрасна по-своєму — навіщо ж намагатися їх порівнювати?

Як писали «ФАКТИ», днями Оля Полякова емоційно відповіла хейтерам. Вона опублікувала відео, в якому дала жорстку відсіч недоброзичливцям і пояснила свої виступи на церемонії премії «Легенди України», де вона виконала «Віват, король», і на концерті на Олімпійському, де виконала «Чарівну скрипку».

Фото: Instagram/zirkovyi_shlyah

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