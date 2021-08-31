«Все під контролем»: Олег Винник найняв для охорони серйозних «людей у чорному»
Популярний український співак Олег Винник, що став одним з детективів другого сезону шоу «Маска», вирішив порадувати своїх шанувальниць-«вовчиць» й постав перед ними в оточенні чоловіків у стильному чорному одязі, які своїм зовнішнім виглядом нагадують персонажів фантастичного фільму «Люди в чорному».
Ймовірно, артист хотів показати, що є дуже «цінним» учасником на будь-якому шоу, і телеканали навіть наймають спеціально навчених охоронців для його захисту. Насправді це була охорона, яка присутня на шоу «Маска».
«Все під контролем», — підписав він фото.
За кілька годин публікація зібрала майже 4 тисячі лайків.
Більшість фанатів активно включилися в гру, задану співаком, і почали писати коментарі про те, що їхнього улюбленця охороняють найсерйозніші сек'юріті.
«Олег Анатолійович, самий чуйний і красивий контроль можете надати тільки Ви», «Які ви класні! Охорона супер! З нетерпінням чекаємо сезон!», «Ого, я б теж хотіла таку охорону. Фотка класна», «Я не сумніваюся, Олег, в вас. Ви вогонь»,"Контроль серйозний", — написали користувачі.
Як відомо, Олег Винник був одним з учасників шоу, якого відразу розсекретили, і він зайняв місце в кріслі детектива. Така ж роль, ймовірно, чекає його і в нинішньому році.
Нагадаємо, після святкового ТВ-концерту до Дня Незалежності Олег Винник потрапив під шквал критики. Шанувальники запідозрили співака у використанні фонограми.109
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