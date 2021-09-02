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Каньє Вест зізнався, що зраджував Кім Кардаш’ян

11:08 2 вересня 2021
Кім і Каньє з дітьми

Після того, як Кім Кардаш'ян з'явилася у весільній сукні на концерті Каньє Веста, репер зізнався, що зраджував дружину після того, як вона народила йому другу дитину. У його новій пісні Hurricane («Ураган») з альбому Donda є слова про те, що у нього була «нова жінка» і що він продовжував розважатися, вже бувши батьком двох дітей.

Як повідомляє джерело видання Page Six, таким чином Каньє в деякому роді сповідався.

«Ця пісня — про все, що він зробив неправильно, і про те, що він несе відповідальність за розпад їхнього шлюбу», — розповів один з інсайдерів. Причому він підкреслив, що мова йде не про російську модель Ірину Шейк, роман з якою приписували Весту.

Тим часом 44-річний Вест не проти був би помиритися з дружиною, яка подала на розлучення в лютому цього року. Сама Кім поки що не рветься відновлювати стосунки.

Кім і Каньє одружилися у 2014 році. У червні 2013 року Кардаш'ян народила дочку Норт, а в грудні 2015-го — сина Сейнта. У пари також є ще двоє дітей, яких виносила сурогатна мати — трирічна Чикаго і дворічний Псалм.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кім Кардаш'ян знялася майже голою в рекламі парфумів.

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