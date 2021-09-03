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За 40 років не змінилася: 78-річна зірка серіалу «Династія» Лінда Еванс опублікувала свій портрет

10:10 3 вересня 2021
Лінда Еванс і Джоан Коллінз

У той час, як зірка культового американського телесеріалу «Династія», 88-річна Джоан Коллінз, досить часто радує фанатів своїми новими фотографіями (так, недавно вона вразила шанувальників стрункими ніжками, поділившись знімками, зробленими на відпочинку у Франції), її колега по серіалу Лінда Еванс не так часто з'являється на публіці.

78-річна Лінда, яка виконувала роль Крістал Керрінгтон, опублікувала в Instagram свій недавній портрет. Підписники відзначили, що вона виглядає приголомшливо — точно так само, як і 40 років тому, під час знімання серіалу, який зробив її знаменитою. Він виходив в ефір з 1981 по 1989 рік.

Раніше Лінда зізнавалася, що після завершення «Династії» вона зробила підтяжку обличчя. Однак з часом результати пластики зійшли нанівець. «Проблема з пластичною хірургією в тому, що через 10 років сила тяжіння перемагає, і вам доводиться робити це знову», — сказала актриса. У 2000 році вона сказала, що більше не буде намагатися поліпшити свою зовнішність штучним шляхом.

Раніше «ФАКТИ» писали — Помер американський актор Майкл Нейдер — зірка серіалів «Династія» і «Всі мої діти».

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