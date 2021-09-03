Переможниця «Холостяка» зіграла розкішне весілля на морі

Переможниця п'ятого сезону шоу «Холостяк», героєм якого був Сергій Мельник, Марина Кіщук вийшла заміж. 2 вересня вона пішла під вінець зі своїм обранцем Олегом Івоніним. Їхні стосунки розвивалися стрімко. Після чотирьох місяців знайомства Олег зробив їй пропозицію руки і серця під час відпочинку в Дубаї.

Розкішне весілля молодята зіграли на березі моря в Одесі. Через місяць Марина розповіла про незабутній день і поділилася першими фото і відео в Інстаграм.

«Це був найчарівніший день мого життя. Я так вдячна всім, хто став частиною мого щастя», — написала Марина.

Вона ретельно вибирала весільну сукню. Біле вбрання для неї створювала українська дизайнерка Оксана Муха.

«Історія моєї сукні воістину чарівна! Уві сні, перед приміркою, без грама фантазії, абсолютно серйозно вам кажу, я побачила цю сукню! Цей фасон я хотіла спочатку: спущені плечі, нічого зайвого, пишне і зі шлейфом, але уві сні я побачила, що корсет V-образний, як у Попелюшки, як у всіх принцес.

А вранці приїхала на примірку, і всі сукні висіли на стійці, а це біля дзеркала. Я подумала, що у мене просто в голові все змішалося і я, напевно, не уві сні його побачила, а у них на сайті і попросила відкласти, але почала шукати переписку, а я нічого не просила. Перерила всі фотографії, а його немає. І взагалі, на мої груди складно знайти щось з наявного, але воно було моє! Воно мене чекало", — поділилася Марина.

Церемонія розпису пройшла просто на березі моря, а далі гості перемістилися в ресторан. Декор весілля був оформлений в біло-блакитних тонах.

Нагадаємо, герой останнього «Холостяка» Михайло Заливако будує стосунки з Ганною Сторожук, колишньою дружиною Андрія Богдана.

А екс-«Холостяк» Нікіта Добринін і Даша Квіткова, які недавно вперше стали батьками, відзначили першу річницю весілля.

Фото Instagram.com/marina.kishchuk

284

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter