26.84 / 27.03 31.71 / 32.08
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Шикарна крихітка»: Марина Боржемська у купальнику влаштувала «лайктайм» для шанувальників

18:18 3 вересня 2021
Боржемская з дітьми

Колишня дружина відомого українського боксера- «однолюба» В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренер Марина Боржемська, вирушила у відпустку до Греції разом з донькою та сином.

Там Марина не пропускає нагоди похвалитися шикарною фігурою, ніби показуючи потенційним відвідувачам своїх курсів результат, до якого призводять тренування по її методиці.

Наприклад, кілька годин тому того Марина опублікувала в Instagram фото з донькою у купальниках біля басейну. Пляжне вбрання ідеально підкреслило прокачане тіло тренера.

При цьому Боржемська запропонувала фоловерам «пограти в лайктайм» — обмінюватися лайками та сердечками.

«Зробимо лайктайм? Підвищуємо активність й охоплення, спілкуємося та допомагаємо один одному», — написала вона. ⠀

Більшість читачів з готовністю відгукнулися на пропозицію, попутно нагороджуючи Марину великою кількістю компліментів.

«Що за розкішні крихти», «Яка ж ви неймовірна жінка», «Красуні», «Ви просто чудові», — пишуть шанувальники.

Нагадаємо, Марина Боржемська та В'ячеслав Узелков прожили разом 22 роки й розлучилися. Нещодавно Боржемська заінтригувала фотографією з новим чоловіком та дала зрозуміти шанувальникам, що поки не планує шукати любов на телевізійних реаліті-шоу.

218

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Банкомат

Термінали не працюватимуть, картки заблокують: «ПриватБанк» попередив клієнтів про проблеми 4 вересня

будинок калькулятор

З вересня українців, які не сплатили податок на нерухомість, штрафуватимуть: на скільки

Альбер і Шарлін

Князь Монако Альбер розповів правду про стосунки з дружиною

Актриса в ролі Меган в машині

Вмираюча Меган Маркл обурила користувачів мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.