«Класна компаша»: Алла Пугачова відвела другокласників Лізу й Гаррі на шкільну лінійку

Російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно опублікувала трохи сумний допис у соцмережі, першого вересня особисто відвела своїх дітей Лізу та Гаррі на шкільну лінійку. Цей момент гордий Максим Галкін показав в Instаgram.

Для такого виходу в люди Алла Борисівна наділу кокетливий капелюшок, темні штани, светр та легкий білий плащ, а Ліза і Гаррі були в шкільній формі. Донька Примадонни красувалася в спідниці в складку, жакеті та блузці з жабо. Біляве волосся дівчинки заплетене у дві коси з бантами. На Гаррі був піджак з сорочкою та метеликом. Виглядав син Алли Пугачової як маленький джентльмен.

Провести дядька й тітку до школи приєдналася і донька Кристини Орбакайте Клава.

«Ось вона, компаша», — сказав Максим Галкін, коментуючи те, що відбувається.

Шанувальники сімейства залишили масу компліментів під відео, побажали дітям хороших оцінок, а батькам здоров'я та щастя.

«Ось воно — молодше покоління родини», «Ну які красені», «Аллочка виглядає дуже молодо, немов юна дівчинка», «Капелюшок, така елегантна», «Частіше б усіх бачити разом», «Алла просто світиться від щастя поруч з молодим чоловіком», «Все можливо, якщо є любов!», «Ліза та Гаррі зовсім дорослі, як швидко летить час», — написали фоловери.

Нагадаємо, днями Максим Галкін показав, як відпочиває на морі під пісню Алли Пугачової.

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