«Аллі Пугачовій приємно дивитися»: Максим Галкін в плавках ефектно зобразив дельфіна у морі під пісню дружини

Російський шоу-мен Максим Галкін показав, як розважається на морі, не забуваючи про дружину. У своєму Instagram 45-річний гуморист зізнався, що зумів виділити кілька днів, щоб присвятити їх відпочинку на узбережжі.

«Вдалося між роботою та роботою наздогнати на пару днів літо, що минає. Обожнюю seabob — це ось ця штука, яка мене по воді волочить, але з боку це не так ефектно, як я це собі уявляю сам. Співає за кадром Алла», — розповів гуморист, насолоджуючись синіми хвилями на тлі яхт та катерів.

При цьому він похвалився засмаглим та спортивним тілом.

Фанати припустили, що 72-річна знаменита співачка склала компанію коханому чоловіку на відпочинку, але насправді Пугачова залишилася вдома. Але ж Максим настільки скучив за дружиною, що включив композицію в її виконанні. Таким чином Алла Борисівна заочно взяла участь у водних іграх чоловіка.

«Дельфін», «Вау!», «Досить ефектно», «Максим звичайно молодець. Але пісня бомба. Скільки років. Але так приємно слухати»,"Як здорово виглядає, навіть з боку","Щасливий. Ще й під пісню нашої і вашої Алли. Відмінного відпочинку вам, круто","Який ви гарний, Аллочка приємно на вас дивитися, напевно", — прокоментували кліп шанувальники Галкіна.

Нагадаємо, Галкін часто публікує у соціальних мережах фото та відео своєї родини. Особливо гордий батько любить хвалитися успіхами своїх двійнят Лізи та Гаррі.

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