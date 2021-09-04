Заворотнюк відверто дратувала: Жигунов розповів про труднощі на зйомках «Моєї прекрасної няні»

Актор Сергій Жигунов, який у березні цього року одружився з журналісткою Вікторією Ворожбит, дуже схожою на актрису Анастасію Заворотнюк, розповів «МК» про зйомки серіалу «Моя прекрасна няня».

У ситкомі в середині 90-х в парі з Жигуновим знімалася і Анастасія Заворотнюк. За словами артиста, перші знімальні дні стали для нього справжнім жахом.

Серіал знімали за американською моделлю — з однієї декорації переходили в інші як по конвеєру. З артистами працювали американці, які робили кращий комедійний серіал — «Друзі». Але у них нічого не виходило.

Ситуацію врятував режисер Олексій Кріущенко, який зняв потім серіал «Слуга народу». Кріущенко переінакшив американський ситком на вітчизняний лад і зняв все по-своєму. У підсумку серіал «Моя прекрасна няня» став мегапопулярним в Росії: він проіснував сім сезонів, за цей час зняли 173 серії.

Але не тільки формат ситкому не сподобався Жигунову. Його дуже дратувала партнерка по зйомках Анастасія Заворотнюк. Між ними з першого дня виникло непорозуміння. Потрібен був час, щоб вони спрацювалися.

Але потім спільна робота на знімальному майданчику поступово переросла у бурхливий роман. Обидва вони були тоді одружені, але без вагань залишили сім'ї заради любові один до одного. Заворотнюк пішла від чоловіка, бізнесмена Дмитра Стрюкова, Жигунов — від дружини Віри Новікової. Їхнє спільне життя тривало два роки.

Потім актриса стала зустрічатися зі своїм нинішнім чоловіком, фігуристом Петром Чернишовим. Друзі Жигунова були впевнені, що це боляче поранило актора: на їхню думку, Настя була найбільшою любов'ю в житті Сергія.

Зараз Жигунов знову щасливий з журналісткою Вікторією Ворожбит. Нова дружина Жигунова — ефектна брюнетка. Вона дійсно дуже схожа на Заворотнюк. Вікторія взяла прізвище чоловіка і стала Жигуновою. Заради «гардемарина» Вікторія пішла від чоловіка.

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