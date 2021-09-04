Тіматі вперше засвітився разом з новою коханою, українською моделлю

Відомий репер і продюсер Тіматі (Тимур Юнусов), якого внесли в базу сайту «Миротворець» у зв'язку з незаконними поїздками до окупованого РФ Криму, зважився показатися в компанії своєї нової коханої, українки Олександри Доні.

Так, вранці в суботу, 4 вересня, виконавець вперше вирішив показати супутницю широкому загалу. Він опублікував фотографію, на якій він сидить в обнімку з фотомоделлю.

Правда, на знімку можна розгледіти тільки її довгі ноги, а обличчя красуні Юнусов як і раніше не показує.

«Тіматі тепер, як Волочкова, грає в частині тіла. Головне, щоб потім, як у Насті, поки з'ясувалося, що хтось із них ескорт, а у когось дружина зла. Або вже з'ясувалося?» — пишуть автори одного з російських Telegram-каналів.

Коментатори мікроблога Тіматі теж залишилися не в захваті від нової пасії репера.

«Найбільш не дуже з усіх твоїх дівчат, я подумала, що це транс», «Чому завжди малолітки?», «Аліса, чи що? З кінськими ногами», «Скільки коштує любов?» , — висловлюються шанувальники.

Трохи пізніше в Мережі з'явилося відео, на якому продюсер прогулюється з новою пасією вечірнім Міконосом.

«Хто там питав, що за зростом. У принципі, як всі жінки у Тіматі. Ну любить людина довгоногих, що зробиш», — підписано відео.

Нагадаємо, довгонога дівчина модельної зовнішності, чимось схожа на колишню дружину репера Олену Шишкову. Насправді ж, як з'ясували ЗМІ, загадковою супутницею репера є Олександра Доні, про яку відомо не так багато. Їй нібито 19 або 20 років, вона є уродженкою маленького міста, але пару років тому переїхала до Києва і «зустрічається» з забезпеченими чоловіками.

Як писали «ФАКТИ», у восьмому сезоні «Холостяка» за симпатії Тіматі боролися 15 дівчат модельної зовнішності. Фоловери помітили, що більшість з них цілком могли б працювати «ескортницями» в курортному Дубаї, де і проходили зйомки реаліті.

Фото зі сторінок Тіматі і Саші Доні в соціальних мережах

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter