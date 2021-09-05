«Колишня» Тіматі з глузуванням відреагувала на роман репера з українською моделлю

Альона Шишкова, колишня обраниця російського репера Тіматі, опублікувала ролики з уїдливим підписом на адресу нинішньої коханої музиканта. Відео вона розмістила в своєму Instagram.

Шанувальники вже відзначали схожість української моделі Саші Доні, з якою зустрічається Тіматі, з Альоною Шишковою. Дівчата схожі не тільки фігурами, а й обличчями. Але в мережі іноді пишуть, що «Доні — це Шишкова з АліЕкспресс».

В результаті колишня дівчина репера опублікувала в сторіс невеликі відео та підписала їх AliExpress.

У паблік обговорюють також кадри Доні до пластичних операцій та вважають, що вона сильно змінилася.

Нагадаємо, Тіматі внесений в базу сайту «Миротворець» в зв'язку з незаконними відвідинами окупованого РФ Криму.

Раніше повідомлялося, що Тіматі показав публіці свою нову кохану.

Фото з Instagram missalena.92

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