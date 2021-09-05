«Колишня» Тіматі з глузуванням відреагувала на роман репера з українською моделлю
Альона Шишкова, колишня обраниця російського репера Тіматі, опублікувала ролики з уїдливим підписом на адресу нинішньої коханої музиканта. Відео вона розмістила в своєму Instagram.
Шанувальники вже відзначали схожість української моделі Саші Доні, з якою зустрічається Тіматі, з Альоною Шишковою. Дівчата схожі не тільки фігурами, а й обличчями. Але в мережі іноді пишуть, що «Доні — це Шишкова з АліЕкспресс».
В результаті колишня дівчина репера опублікувала в сторіс невеликі відео та підписала їх AliExpress.
У паблік обговорюють також кадри Доні до пластичних операцій та вважають, що вона сильно змінилася.
Нагадаємо, Тіматі внесений в базу сайту «Миротворець» в зв'язку з незаконними відвідинами окупованого РФ Криму.
Раніше повідомлялося, що Тіматі показав публіці свою нову кохану.
Фото з Instagram missalena.92237
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter