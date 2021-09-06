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Шоу-бізнес

Дружина Володимира Остапчука потрапила на операційний стіл: що про це відомо

21:53 6 вересня 2021
Остапчук з дружиною

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, Кристина Гірник, яка у серпні зворушливим постом привітала чоловіка з річницею знайомства, опинилася на операційному столі.

Про це вона повідомила в сторіс Instagram-аккаунта і опублікувала відео.

«Все пройшло чудово! Це моя перша операція в житті! Звичайно, хвилювання були, але я так вдячна небесам! Зараз я відходжу, трохи п'яна, потроху приходжу до тями і скоро до вас повернуся», — розповіла Кристина, яка приходила до тями після наркозу.

Також дівчина додала фото, з якого зрозуміло, що вона дуже переживала через наркоз, особливо, коли почула, що «з трубкою в горлі». Втім, коли дівчина дізналася, що такий метод безпечніший — заспокоїлася.

Причину хірургічного втручання вона не розсекретила, але зазначила, що це була планова операція. Додому Кристина збирається повернутися після того, як це дозволить її самопочуття.

Нагадаємо Володимир Остапчук недавно знявся у комедійному серіалі «Люся Інтерн». Шоу-мен по суті зіграв самого себе.

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