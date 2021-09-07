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Шоу-бізнес

58-річна Демі Мур спокушала чоловіків своїм ефектним декольте

8:56 7 вересня 2021
Демі Мур

Голлівудська зірка Демі Мур, яка недавно знялася в рекламі купальників разом з трьома дорослими доньками, прибула на Венеціанський кінофестиваль та відвідала бал під назвою «Вшанування жінок у кіно». Для вечірки 58-річна актриса обрала сексуальну білу сукню від Mônot, яка оголювала живіт та визначалася ефектним декольте.

У себе в Instagram Демі опублікувала жартівливий знімок, де вона позує з двома чоловіками (парфумером Еріком Бутербаухом і актором Патріком Хільгартом), що нахиляються з поцілунками до її спокусливих грудей.

Мур знаходиться у відмінній фізичній формі. Так, нещодавно вона вразила фанатів фото в купальнику.

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