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Шоу-бізнес

«Хижачка» з «Великого міста»: Оля Полякова «видала» свої образи з другого сезону шоу «Маска»

17:22 9 вересня 2021
Полякова

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно здивувала фанатів повідомленням про «спільну дитину» з Олегом Винником, продовжує «здавати секрети» про свої майбутні плани. Цього разу зірка вирішила відзначитися в соціальній мережі TikTok, де за нею стежать понад 380 тисяч фоловерів.

«Захотіли — полетіли!»— підписала вона пост, в якому використовувала головну тему з серіалу «Секс у великому місті» (Sex and the City (Main Theme) — TV Sounds Unlimited «).

У ролику Оля з'являється в декількох образах — від нешкідливого метелика до «хижачки» — жінки-вамп у довгій сукні з «небезпечним» леопардовим принтом та золотими вставками.

При цьому артистка, звичайно, не упустила можливості показати свої стрункі довгі ноги та витончену фігуру.

Таким чином вона, швидше за все, вирішила заінтригувати глядачів, запрошуючи на шоу, в якому буде разом з DZIDZIO, Настею Каменських, Андрієм Данилком та Олегом Винником вгадувати, хто ховається під масками на проєкті.

Глядачі відразу ж розпізнали, на що натякає виконавиця, і обдарували її великою кількістю компліментів.

Нагадаємо, нещодавно співачка жорстко відповіла хейтерам, які розкритикували її за виступи на святкових заходах, присвячених Дню Незалежності України.

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