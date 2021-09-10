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Пугачова ледь не зомліла біля труни Краснова: Галкін вчасно схопив дружину за руку

15:03 10 вересня 2021
Алла Пугачова

Співачка Алла Пугачова ледь не зомліла біля труни свого давнього друга, який ставив її «Різдвяні зустрічі», Бориса Краснова.

У якийсь момент Примадонна похитнулася. На щастя, поруч був чоловік Максим Галкін, який підтримав дружину і взяв за руку, пише «КП» .

Видання зазначає, що Алла Пугачова, яка близько товаришувала з Борисом Красновим, невтішно ридала біля його труни. Коли Краснов захворів, то Примадонна виявилася однією з небагатьох, хто надавав фінансову допомогу давньому товаришеві.

Алла Пугачова пройшла в зал, сіла на стілець і, прикривши обличча руками, заплакала. У цей момент її хитнуло. Схвильований Максим Галкін став заспокоювати дружину, яка ледь не зомліла.

Як відомо, Борис Краснов народився в 1961 році у Києві. Він був одним з найвідоміших на пострадянському просторі художником-сценографом. Саме він ставив шоу багатьом зіркам шоу-бізнесу.

Його поховали на Троєкуровському кладовищі.

Нагадаємо, що 60-річний почесний член Академії мистецтв помер у центрі паліативної допомоги в ніч на вівторок, 7 вересня. Він опинився в лікувальному закладі після повторного інсульту. Потім його помістили у хоспіс. Медики говорили про 85-відсоткове ураження мозку Краснова і не давали йому жодних шансів.

Фото Алли Пугачової із соціальних мереж.

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