Потап назвав причину, чому у них з Каменських немає спільних дітей

Відомі артисти Потап і Настя Каменських одружилися 23 травня 2019 року. З часу їхнього весілля пройшло вже 2 роки і шанувальники все частіше ставлять питання, чому у пари немає дітей. Відповісти на питання, чому так, Потап вирішив в ефірі програми ЖВЛ на телеканалі «1+1».

«Уже в цьому віці у Насті і Потапа повинні з'явитися діти. Чому вони не з'являються? Тому що вони не хочуть. А не хочуть, тому що вони зірки. Так людина думає?» — зазначив артист.

За його словами, вони з Настею хочуть дітей, але поки у них не виходить.

«А насправді ми дуже хочемо дітей. І коли вищі сили дадуть, тоді це і станеться. Я хочу п'ятьох дітей. Один є — четверо залишилося», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», Потап і раніше говорив, що хоче багато дітей. Також він розповів, що заради сім'ї він готовий відмовитися від усього — навіть від своєї кар'єри.

Зазначимо, що у співака вже підростає 13-річний син Андрій від першого шлюбу з продюсером Іриною Горовою.

Фото з Instagram Потапа

397

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter