Настя Каменських розсекретила свій образ на зйомках шоу «Маска»

На одній з київських кіностудій повним ходом йдуть зйомки другого сезону популярного детектив-шоу «Маска» (канал «Україна»). Їх подробиці, як і дата прем'єри, тримаються в найсуворішому секреті. Відомо лише, що ведучий і зоряні «детективи» залишилися незмінними. На сцені підтримувати таємничих учасників буде Володимир Остапчук, а за столом журі сидіти: Настя Каменських, Олег Винник, Дзідзьо і Андрій Данилко.

Попри таємничість, Настя Каменських вирішила розсекретити своє вбрання, в якому з'явиться в першому ефірі. Це довга сукня ментолового кольору. До речі, саме ментоловий колір — один з наймодніших відтінків цього сезону за версією інституту Pantone.

Сукня прикрашена декором ручної роботи та має спокусливий асиметричний крій — розрізи демонструють стрункі ніжки і ефектне декольте Насті. Доповнили образ мерехтливі прикраси, зачіска з вологим ефектом і макіяж з акцентом на очі.

Нагадаємо, шоу «Маска» знімається за відомим міжнародним форматом «The Masked Singer». Переможницею першого сезону стала маска Сонце, за якою ховалася співачка Злата Огнєвіч.

Фото: https://kanalukraina.tv/



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