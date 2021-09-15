«Принцеса з чарівної казки»: Таюне несподівано порівняли з Мерилін Монро

Багато шанувальників Олега Винника впевнені, що бек-вокалістка Таюне (Таїсія Сватко) — його законна дружина, а їхній син Юліан активно будує свою кар'єру у Німеччині, де колись успішно виступав його батько.

Сам виконавець зберігає мовчання з цього приводу, не натякаючи жодним словом про це у своєму Instagram.

Тому шанувальники наполегливо шукають все нові докази зв'язків між Олегом та Таїсією Сватко.

При цьому до уваги не береться той факт, що 48-річний Олег Анатолійович активно підтримує статус «ловеласа» та заграє з багатьма колегами по сцені.

Більш того, фанати намагаються підтримати красуню-білявку Таюне, яка всього на рік молодша за свого обранця.

Так, раніше в «актив» співачки приписували факти, що Олег «ненавмисно» ставав на одне коліно перед нею, то ніжно обіймав, приховуючи обійми від папараці, то подорожував слідом за Таюне на край світу до Японії.

А недавно шанувальники парочки в одному з фан-акаунтів в Instagram опублікували цікавий кадр зі співачкою, на якому яскравий макіяж, зачіска та рожева сукня роблять Таюне дуже схожою на голлівудську знаменитість 50-х роком Мерилін Монро.

«Принцеса з чарівної казки»; «Красуня моя», — коментують фото користувачі.

Звичайно, реакція чоловіка Таюне, «повелителя вовчиць» на ці світлини невідома, але якщо фанати вірять у «переселення душ» та перевтілення, то чому б не припустити, що Таїсія — якраз і є «реінкарнацією» Мерилін, і на неї чекає велике майбутнє на сцені?

Нагадаємо, Таїсія Сватко виступає не тільки як бек-вокалістка Винника, але і як солістка. Нещодавно Таюне заявила, що про сольну кар'єру ніколи не мріяла. Артистці тільки хотілося донести до глядача ті прекрасні пісні, які Винник написав саме для неї.

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