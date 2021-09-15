«Нічого зі мною вам не зробити»: Алла Пугачова відповіла на страшні звинувачення солістки групи «Міраж»

Примадонну російської естради Аллу Пугачову звинуватили у тому, що вона могла одним молодим виконавцям допомогти пробитися у шоу-бізнесі, а іншим одним словом зіпсувати кар'єру. Таку заяву зробила екссолістка групи «Міраж» Наталя Гулькина, передає «Стархит».

Гулькина без сорому заявила, що в шоу-бізнесі все купується й продається. А Алла Борисівна досі прибирає неугодних їй артистів, виходячи з власних примх.

Пугачова після такого випаду на свою адресу опублікувала пост в соцмережі, в якому процитувала свою пісню: «Люди, люди, люди! Нічого зі мною не зробити вам. Я давно не вірю злим словам. Не брешіть і будете більш здоровими. Бог вам суддя».

Примадонна також подякувала відомому світському журналісту Артуру Гаспаряну, який у своїй авторській колонці заявив, що Гулькиній потрібний був галас, щоб нагадати про її існування.

Шанувальники легендарної Пугачової підтримали свого кумира, назвали її богинею, кращою з кращих, з якої мало хто зрівняється. Зокрема, Микола Басков пише про Примадонну: «Велика й недосяжна».

Нагадаємо, останнім часом у мережі обговорюють новий образ Примадонни. Пугачова схудла, змінила колір волосся й стала виглядати набагато молодшою.

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