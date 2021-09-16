«Розсекретила» Олега Винника: Оля Полякова розповіла, чи носить співак обручку

Співачка Оля Полякова, яка нещодавно шокувала публіку зізнанням про «спільну дитину з Олегом Винником» продовжує ділитися «одкровеннями» про життя популярного виконавця.

Так, на вокальному шоу «Співають всі!» зірка відкрила очі багатьом «вовчицям» на те, чи носить їх кумир кільце на безіменному пальці (там, де у багатьох українців красується обручка), пише сайт телеканалу «Україна».

Справа в тому, що одним з учасників нового випуску шоу став 32-річний Роман Мілян зі Львова. Для свого виступу чоловік вибрав хіт Віктора Павлика «Ні обіцянок, ні пробачень», проте не всім експертам сподобалося його виконання.

«Якби я, як продюсер, вибирала, я б точно сказала, що він сподобається дівчатам, — заявила під час цього виступу капітан зоряної» сотні «Наталя Могилевська. — Нам усім подобається виконавець, але ми всі сидимо, бо пісня не конкурсна. Вона не «піднімає».

В результаті Роман набрав лише 42 бали. Сам Віктор Павлик віддав свій голос за учасника, але зазначив, що все-таки йому чогось не вистачило в цьому виконанні, після чого продемонстрував майстер-клас, як слід співати цю композицію. Також вирішила дати раду конкурсанту, але вже більш особистого характеру, Оля Полякова.

«На сцені кільце потрібно знімати — беріть приклад з Винника», — несподівано заявила вона. Іншими словами, співачка дала зрозуміти, що в повсякденному житті хитрий «повелитель вовчих» носить кільце на «тому самому» пальці, а перед виходом на сцену знімає його.

Звичайно, важко сказати, чи зробила Оля «відкриття» для багатьох шанувальників співака, але з урахуванням того, що про особисте життя Олега Винника невідомо майже нічого (артист, як відомо, не коментує свій сімейний стан в інтерв'ю), навряд чи інформація стала «приємним сюрпризом «для багатьох» волціч «, які потай сподіваються завоювати серце свого кумира.

Нагадаємо про ще один «одкровенні» Полякової: днями вона пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках.

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