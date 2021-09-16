26.60 / 26.78 31.27 / 31.57
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дружби між дружинами бути не повинно: Потап прокоментував відносини між Каменських і Горовою

14:09 16 вересня 2021
Потап і Настя

Популярний продюсер Потап (Олексій Потапенко), який вже два роки одружений на співачці Насті Каменських, розповів про відносини між колишньою та нинішньою дружинами. Він дав інтерв'ю «КП в Украине».

«Мене влаштовує їх спілкування між собою. Мені здається, якщо перша дружина буде дружити з моєї справжньою дружиною, це не дуже правильно. Повинні бути точно не „військові дії“, але не дружба. Це два різних періоду життя, дві різні системи відносин, різні жінки та різні погляди на світ. Зараз їхні стосунки я б назвав дипломатичним паритетом», — відповів Потап, чи спілкуються між собою його перша дружина Ірина Горова та Настя Каменських.

Продюсер сказал, що бере участь в житті сина, був на першому дзвінку, познайомився з вчителями та навіть сфотографувався з учителем фізкультури

«Якщо будуть викликати, звичайно, я буду приїжджати в школу. Мені цікаво брати участь в батьківських чатах. Я ж пишу пісні для людей, тому мені потрібно знати, чим живуть діти та їх батьки», — зазначив Потап.

Нагадаємо, шанувальники зіркової пари переживають, що у Потапа та Насті Каменських досі немає спільних дітей.

Фото: Instagram realpotap

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

При виході на пенсію жінкам підвищать виплати у розмірі 9 відсотків: стало відомо про важливу ініціативу Кабміну

Полякова з чоловіком і дітьми

«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

Настя Каменських

«Потап не виконав подружній обов'язок»: Каменських в класичному брючному костюмі засмутила прихильників

Електроенергія

В Україні змінять тариф на електроенергію: названі терміни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.