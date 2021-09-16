Дружби між дружинами бути не повинно: Потап прокоментував відносини між Каменських і Горовою

Популярний продюсер Потап (Олексій Потапенко), який вже два роки одружений на співачці Насті Каменських, розповів про відносини між колишньою та нинішньою дружинами. Він дав інтерв'ю «КП в Украине».

«Мене влаштовує їх спілкування між собою. Мені здається, якщо перша дружина буде дружити з моєї справжньою дружиною, це не дуже правильно. Повинні бути точно не „військові дії“, але не дружба. Це два різних періоду життя, дві різні системи відносин, різні жінки та різні погляди на світ. Зараз їхні стосунки я б назвав дипломатичним паритетом», — відповів Потап, чи спілкуються між собою його перша дружина Ірина Горова та Настя Каменських.

Продюсер сказал, що бере участь в житті сина, був на першому дзвінку, познайомився з вчителями та навіть сфотографувався з учителем фізкультури

«Якщо будуть викликати, звичайно, я буду приїжджати в школу. Мені цікаво брати участь в батьківських чатах. Я ж пишу пісні для людей, тому мені потрібно знати, чим живуть діти та їх батьки», — зазначив Потап.

Нагадаємо, шанувальники зіркової пари переживають, що у Потапа та Насті Каменських досі немає спільних дітей.

Фото: Instagram realpotap

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