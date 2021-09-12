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«Став крутішим за всіх»: Потап зізнався, як йому вдалося завоювати серце Насті Каменських

16:48 12 вересня 2021
Потап і Настя

Популярний продюсер Потап (Олексій Потапенко) і співачка Настя Каменських уже два роки офіційно чоловік та дружина.

У 2014 Потап розлучився з Іриною Горовою, від якої у нього є 13-річний син Андрій. За словами продюсера, саме він був ініціатором розлучення/ Про це у програмі «ЖВЛ».

Розставання з Іриною стало для Потапа дуже болючим та складним періодом у житті.

«Це було дуже складно. Це було дуже боляче. Тоді серце розбивалося, але зараз розумію, що дуже щасливий, тому що зробив правильно — послухав своє серце», — розповідав Потап.

Олексій зізнався, що їм з колишньою дружиною вдалося зберегти міцні дружні відносини і вони продовжують співпрацю.

Але за свою нову любов Потапу довелося поборотися і Настю завойовувати. Біля неї завжди було багато шанувальників. Продюсер сказав, що знає мінімум 20 суперзірок, які дуже б хотіли бути поряд з Настею. Щоб стати чоловіком Каменських, потрібно було, за словами Потапа, стати крутішим за всіх.

І Потап ставав, за його словами, все крутішим й крутішим. Ті чоловіки, які домагалися Насті, не довели їй, як шалено вони її люблять, а він довів і продовжує це робити.

Потап також назвав причину, по якій у них з Каменських поки немає спільних дітей.

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