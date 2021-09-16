«Я боюся забути»: Кароль відверто розповіла про серйозну проблему

У Тіни Кароль, яка входить в число співачок з досить високими гонорарами, виникла серйозна проблема, що не йде на користь роботі: через погану пам'ять зірка часом забуває слова пісень. Про це Кароль відверто розповіла на своєму YouTube-каналі.

«У мене проблема зі словами пісень. Я боюся забути слова на сцені. Це постійно зі мною відбувається. Не знаю, як з цим боротися. Я можу 10 років співати пісню, а потім слова раптом як молоко в голові», — зізналася співачка.

Неуважність Тіни проявляється не тільки на сцені — були випадки, коли зірка сідала не в своє авто. «Я плутаю свою машину, так. Сідаю до інших людей, буває», — підтвердила вона.

Зірка згадує, що особливою зосередженістю не відрізнялася і в зовсім юному віці: «Бувало, що спізнювалася на літак… Вся група летіла на концерт в Америку. А дівчинка Таня загубилася в Duty Free».

Записуючи відео, Кароль не ухилялася від занадто особистих питань. Вона зізналася, що в її житті були епізоди, коли крутила роман відразу з двома кавалерами. Також виявилося, що Тіна з її прекрасною фігурою любить фастфуд і ресторани швидкого харчування.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль виступила зі світовою легендою музики Андреа Бочеллі і вразила публіку незвичайними вбраннями.

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