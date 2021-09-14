Вам і не снилося: сайт Prozorro «видав» суму концертного гонорару Тіни Кароль

Відома українська співачка Тіна Кароль, яку несподівано замінили в шоу «Танці з зірками» іншою ведучою, вразила гонораром за виступ на Дні міста в Мелітополі, суму якого оприлюднено на сайті ProZorro.

За концерт, який відбудеться 26 вересня, співачка отримає від міста 388 тисяч гривень (це близько 14 500 доларів).

І це ще не межа — як повідомляє Реаліст, в 2019 році Тіна оцінювала свій виступ в 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, в День Незалежності Тіна Кароль вразила глядачів ексклюзивними нарядами, в яких з'явилася на святкових заходах.

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