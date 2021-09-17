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Анджеліна Джолі зустрілася з гімнастками, що стали жертвами сексуального насильства з боку лікаря збірної США

12:02 17 вересня 2021
Анджеліна Джолі з гимнастками

46-річна голлівудська зірка та громадська діячка Анджеліна Джолі відвідала Вашингтон, побувавши у Білому домі та в Капітолії. Актриса, яка бореться за права жінок, зустрілася з конгресменами та представниками адміністрації президента Джо Байдена, щоб обговорити закон про запобігання насильству. Джолі раніше звинуватила в сексуальних домаганнях кінопродюсера Гарві Вайнштейна і натякала, що її діти піддавалися домашньому насильству з боку її колишнього чоловіка Бреда Пітта.

Анджеліна також поспілкувалася з гімнастками збірної США, які давали свідчення перед Судовим комітетом Сенату у справі про сексуальне насильство з боку колишнього лікаря збірної Ларрі Нассара, а також про халатність ФБР. Скарги, які подавали спортсменки на Нассара, довгий час не розглядали належним чином.

У січні 2018 року Нассар був засуджений до 175 років в'язниці - після того, як на нього поскаржилися понад 150 жінок і дівчат, яких він піддавав насильству за 20 років своєї роботи.

Джолі опублікувала у себе в Instagram фото з колишніми та нинішніми спортсменками, заявивши, що вона була «вшанована» познайомитися з «хоробрими американськими гімнастками».

«Я захоплююся їхньою відвагою і прагненням запобігти майбутнім промахах у розслідуванні таких зловживань», - написала вона.

Раніше актриса подякувала також офіцерам поліції, які захищали Капітолій в ході заворушень 6 січня після виборів президента США, коли будівлю штурмували прихильники Дональда Трампа.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Анджеліна Джолі поділилася фото дочок — 15-річної Шайло і 16-річної Захари.

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