Анджеліна Джолі зустрілася з гімнастками, що стали жертвами сексуального насильства з боку лікаря збірної США

46-річна голлівудська зірка та громадська діячка Анджеліна Джолі відвідала Вашингтон, побувавши у Білому домі та в Капітолії. Актриса, яка бореться за права жінок, зустрілася з конгресменами та представниками адміністрації президента Джо Байдена, щоб обговорити закон про запобігання насильству. Джолі раніше звинуватила в сексуальних домаганнях кінопродюсера Гарві Вайнштейна і натякала, що її діти піддавалися домашньому насильству з боку її колишнього чоловіка Бреда Пітта.

Анджеліна також поспілкувалася з гімнастками збірної США, які давали свідчення перед Судовим комітетом Сенату у справі про сексуальне насильство з боку колишнього лікаря збірної Ларрі Нассара, а також про халатність ФБР. Скарги, які подавали спортсменки на Нассара, довгий час не розглядали належним чином.

У січні 2018 року Нассар був засуджений до 175 років в'язниці - після того, як на нього поскаржилися понад 150 жінок і дівчат, яких він піддавав насильству за 20 років своєї роботи.

Джолі опублікувала у себе в Instagram фото з колишніми та нинішніми спортсменками, заявивши, що вона була «вшанована» познайомитися з «хоробрими американськими гімнастками».

«Я захоплююся їхньою відвагою і прагненням запобігти майбутнім промахах у розслідуванні таких зловживань», - написала вона.

Раніше актриса подякувала також офіцерам поліції, які захищали Капітолій в ході заворушень 6 січня після виборів президента США, коли будівлю штурмували прихильники Дональда Трампа.

Angelina Jolie greeted several officers who defended the Capitol on January 6, including Harry Dunn. She thanked him for his service. https://t.co/H1ED0Mp2Et pic.twitter.com/NtLMKkvIdY - Julie Tsirkin (@JulieNBCNews) September 14, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали, що Анджеліна Джолі поділилася фото дочок — 15-річної Шайло і 16-річної Захари.

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