«Принцеси не пукають трояндами»: Настю Приходько розлютили одкровення Саші Пустовіт

Українська співачка Анастасія Приходько, яка напередодні зізналася в любові до власного чоловіка, різко відреагувала на одкровення брогера Саші Пустовіт в бесіді з Машею Єфросиніною.

Маша Єфросініна і Саша Пустовіт

У своєму Instagram вона назвала історію розриву Пустовіт з її чоловіком «історією блогерства в цілому».

«Вона» на інтерв'ю видала такі жахливі подробиці сімейного життя, про які передплатники «навіть не здогадувалися». Тому, що вони приховують його за ІДЕАЛЬНОЮ картинкою. Світ мільйонів їх передплатників просто звалився відразу, коли щаслива сім'я оголосила про розлучення, але, ще більше, коли всі подробиці спливли на поверхню", — зазначила Приходько.

Вона обурилася лицемірством тих, хто в мережі «транслює утопію, якої немає», «показує світ, в якому немає болю, страждань, переживань, безсонних ночей, скандалів». Але найстрашніше, на думку Анастасії, це те, що люди вірять таким блогерам, і вірять в ту картинку, яку їм показують без закулісся, а намагаючись їх наслідувати, страждають.

«Друзі, не займайтеся самообманом, будь ласка! Принцеси не пукают трояндами, а райдужні поні існують тільки в голові п'ятирічок! Не вірте в ідеали, їх не існує, яку б нісенітницю вам не втюхував!», — звернулася співачка до фоловерів.

Раніше Сашу Пустовіт в кулінарному шоу викрив шеф-кухар і суддя проекту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, ненароком обронивший, що блогер дійсно розлучилася з чоловіком, і її недавні одкровення про щасливе сімейне життя були, м'яко кажучи, неправдою.

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter