«Віддам своє життя за тебе»: Приходько дуже інтимним постом привітала чоловіка з річницею вінчання

Українська співачка Анастасія Приходько, яка зізналася, що вже два роки не спілкується з матір'ю, в Instagram зізналася в любові до свого чоловіка та привітала його з річницею вінчання.

«Любов моя, сьогодні друга річниця нашого вінчання. Кожну хвилину свого життя я усвідомлюю, наскільки правильним був цей крок! Адже ми так довго до цього йшли… 27 років!», — написала співачка.

Вона зізналася, що любить свого нинішнього чоловіка ще зі школи.

«Так, я зустрічалася з іншими хлопцями, про що шкодувати буду завжди… Я хотіла бути тільки з тобою! Я зберігала в серці той момент, коли на моє 18-річчя я привернула твою увагу! Моє щастя здавалося таким реальним, але воно зникло дуже швидко, і я поїхала в Москву. Я не чула про тебе зовсім нічого, поки дивна випадковість не звела нас разом через багато років, і більше вже ми не розлучалися», — згадує Приходько.

«Якщо треба, я, не роздумуючи, віддам своє життя за тебе!» — стверджує Приходько.

Нагадаємо, Анастасія Приходько потрапила в скандали: вона здивувала фотографією з Валерієм Меладзе, з братом якого конфліктує, і здивувала суддівством на шоу «Співають всі!».

Фото: Instagram prykhodko_official

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