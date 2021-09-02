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Анастасія Приходько два роки не спілкується з мамою: в чому причина

12:06 2 вересня 2021
Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько, яка заінтригувала фото в обіймах з Валерієм Меладзе, здивувала відвертим зізнанням. Виявляється, у артистки дуже складні стосунки з мамою. Бабуся навіть не бачила молодшого онука. Анастасія зізналася, що вже два роки вони не спілкуються з мамою і молодшим братом.

«Цю історію я ще нікому не розповідала і поки не готова про це говорити. Тому що рана свіжа. І коли це відбувається з близькими людьми, коли вони це роблять, зазвичай дуже боляче. Але мені вистачило розуміння і якогось досвіду, який у мене був, щоб просто перестати спілкуватися з усією родиною. Я так скажу: зрада — це великий біль», — розповіла Приходько програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Співачка зазначила, що і внуками мама не особливо цікавилася.

«Вона Луку навіть не бачила. Вона і Гордія не бачила, якщо порахувати за весь період, коли ми спілкувалися, максимум разів 5. Напевно, дуже зайнята людина», — сказала Анастасія.


* Анастасія Приходько виховує трьох дітей

Нагадаємо, Анастасія Приходько стала зірковим експертом проекту «Співають всі» .

Через її різкі висловлювання розгорівся скандал. Але артистка підкреслила, що завжди говорить правду, хоч і не дуже приємну.

фото Instagram.com/prykhodko_official

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