«Має право»: DZIDZIO прокоментував «оголені» фото колишньої дружини

Український співак DZIDZIO, чиє розлучення зі SLAVIA недавно бурхливо обговорювали у мережі, висловився з приводу оголених фотографій колишньої дружини в Instagram.

За словами артиста, він ставиться до цього неоднозначно, але це життя Ярослави (справжнє ім'я SLAVIA). І вона має право робити все, що хоче. Так співак сказав у програмі «Зірковий шлях».

Як відомо, після розставання з DZIDZIO Ярослава Притула стала виставляти у соцмережі свої пікантні фото. На одному з останніх SLAVIA загоряє топлес. На співачці тільки жовті стрінги. Можливо, так артистка хотіла привернути увагу до своєї творчості.

Фото співачка супроводила таким дописом: «Літо це коли хочеться ніжитися на сонечку. Люблю місця, де зливаєшся з природою тілом і душею … де немає сторонніх поглядів, де не треба фарбуватися, думати у що одягнутися, не потрібно рівно тримати спинку, робити сексуальну ходу і демонструвати бренди та інтелект … «.

Ймовірно SLAVIA ніжиться на сонечку поруч зі своєю новою квартирою біля озера у передмісті Києва, яку їй залишив DZIDZIO.

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