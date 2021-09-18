Тіна Кароль готує дует з Даном Баланом: шанувальники розгадали секрет «невимушеного кохання»

Популярна співачка Тіна Кароль, яка розповіла недавно про свою серйозну проблему, продовжує ділитися з шанувальниками своїми думками й почуттями, при цьому робить це в Instagram у властивій їй загадковій манері.



Так, напередодні співачка опублікувала черговий пост, в якому пропіарила молочний в'язаний светр від українського бренду, натякнувши на прийдешні зміни у своєму житті.



«…і заберу в свій світ невимушеної любові», — підписала співачка світлини, на яких ніжно позувала перед фотографом.

Шанувальники, що вже звикли до подібної манери «спілкування» з Тіною, припустили, що це рядки з нової пісні артистки. Деякі ж почали розвивати думку та дійшли до висновку, що про любов Кароль може співати тільки з Даном Баланом — не дарма ж їм приписували пристрасний «службовий роман». Крім того, у виконавців вже є дві спільні пісні, так чому б не записати ще одну, третю?



Також на користь цієї версії говорить той факт, що молдавський мачо любить, як і українська зірка, залишати під фото рядки-підказки нових треків, підігріваючи інтерес публіки.



«Хто-небудь ще думає, що ми можемо пов'язати текст під фотографіями Тіни і Дaна?», «Рядками Дана дуже збігається», «Ще один рядок пісні? Нам у Дана збирати? Може у вас дует намічається?» — написали фанати.





У розпал дискусії в неї вступила і Тіна.

«Я хочу заспівати вам ці рядки», — написала співачка, підтвердивши, що шанувальників чекає прем'єра нової романтичної пісні. Правда, заради збереження інтриги вона не коментувала, чи буде це дует з Баланом.



Проте, фоловери засипали співачку компліментами: «Зводить з розуму», «Нереально», «Яка ж ви красива», «Чарівна», «Яка красива і ніжна».

Нагадаємо, глядачі популярного шоу «Танці з зірками» просять продюсерів повернути у проєкт Тіну Кароль, оскільки не можуть звикнути до нової ведучої Іванни Онофрійчук. І навіть погрожують ігнорувати телеефіри.

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