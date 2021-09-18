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«Почуття виявилися сильнішими»: Тіматі перевіз киянку Сашу Доні до Москви

22:35 18 вересня 2021
Саша Доні

Нещодавно в мережі бурхливо обговорювали роман 38-річного репера Тимура Юнусова (більш відомого як Тіматі) з українською фотомоделлю Сашею Дону.

Пара провела гарячі канікули на грецькому острові Міконос, не приховуючи ніжних почуттів один до одного.

Втім, відразу після цього молодим людям довелося розлучитися — репер відправився у Москву, ну, а його нова пасія — до рідного Києва.

Однак в підсумку почуття виявилися сильнішими, пише «Стархит».

Наприкінці тижня в мікроблозі Саші Дону з'явилися фотографії, які свідчать, що вона нарешті прилетіла до російської столиці. На знімках і відео можна помітити впізнавані будівлі міста.

Водночас у мережі стали з'являтися численні чутки про Сашу Дону. Деякі користувачі стверджували, що раніше вона займалася ескортом. Інші були переконані, що «роман» з Тіматі є не більше ніж піаром, спрямований на залучення передплатників.


«Тіматі постить куплені на чесно зароблені дорожні Birkin, ціна кожної з яких у середньому півтора мільйона рублів і вище. А „піар-дівчина“ залишилася в Києві з порожньою валізою. І додатковими 50к подписоти, яка скоро почне відписуватися, тому як кому ця Саша без Тіматі потрібна. І хто тут кому повинен був платити?» — пишуть автори одного з Telegram-каналів.

Але, схоже, версія про «піар-роман» виявилася неспроможною, і молодих людей дійсно пов'язують серйозні почуття.

Нещодавно Саша Дону розповіла своїм передплатникам про себе.

фото instagram.com/sashadony/

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