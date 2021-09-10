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Гімнастка-вірянка, що пройшла через збірну України: нова дівчина Тіматі розкрила правду про себе

15:25 10 вересня 2021
Саша Дону

Українська модель та блогерка Саша Дону, про яку заговорили після її спільного відпочинку з «кримнашистом» Тіматі на Міконосі, стрімко набирає популярність у мережі.

За минулий тиждень кількість її передплатників подвоїлася.

В Instagram дівчина стала більш активною, вона розповідає шанувальникам про себе.

Так, Саша Дону розповіла, що їй 19 років, й 12 з них вона присвятила художній гімнастиці. Шанувальники вже оцінили її розтяжку та охрестили «другою Волочковою», — з-за любові до шпагату.

«Я займалася художньою гімнастикою професійно. Мене спочатку навіть не хотіли брати. Потім на моєму шляху був досвід у збірній України. Багато змагань і злих дівчаток. Мені вистачило. Зараз підтримую форму», — розповіла красуня.

Нова дівчина Тіматі, як і попередні, вище нього. Її зріст 180 см, у той час, як у Тіматі — 175 см, артист завжди вибирав довгоногих красунь. Вага Саші — 60 кг, розмір ноги — 39,5. При цьому з приводу росту вона абсолютно не комплексує і вважає його своїм плюсом.

Також дівчина зізнається, що є вірянкою, тому носить два хрести відразу.

Серед тих, хто дізнався про існування Саші Дону, чимало заздрісників та хейтерів. Красуня розповіла, як справляється з негативом.
«А сенс реагувати? — вважає дівчина. — Критикують і заздрять неповноцінні натури, у мене товста шкіра на їхню думку».

Зараз Саша Дону вже повернулася до Києва, але не виключає, що скоро зможе знову зустрітися зі своїм новим коханим.

Нагадаємо, колишня обраниця Тіматі Альона Шишкова, на яку так схожа Саша Дону, опублікувала відео з уїдливими репліками з приводу нової коханої репера.

фото https://www.instagram.com/sashadony/

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