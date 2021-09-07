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Шоу-бізнес

Відправить Волочкову на пенсію: нова дівчина Тіматі здивувала вертикальним шпагатом

13:26 7 вересня 2021
Тіматі і Дону

Українська модель Саша Дону, яка стала раптово відомою завдяки появі поруч із російським репером Тіматі (справжнє ім'я Тимур Юнусов), схоже, не розгубилася від слави, що впала на неї, і вирішила її ще примножити.

19-річна дівчина через соцмережі намагається привернути увагу якомога більшої кількості користувачів.

Спочатку володарка червоного манікюру, засмаглих нескінченних ніг в сланцях Hermes та пишних форм у відвертих нарядах показала себе оголеною, потім похвалилася поперечним шпагатом.

Пізніше модель козирнула вертикальним шпагатом, за що отримала від деяких шанувальників прізвисько «нової Волочкової».

«Прям Волочкова», «Розтяжка — вогонь! Це велика праця»,"Найбільш пластична і спортивна з усіх дівчат Тіматі","Вибір Тіматі очевидний! Мені здається, це найкраща дівчина з усіх, що були", — написали у коментарях.

Не обходиться і без їдких зауважень хейтерів: «Коротше, я так зрозуміла, що на цьому її здібності закінчуються», «Це тільки я вважаю це не дуже естетичним? Виглядає, ну скажімо, так, по колгоспному».

Нагадаємо, Тіматі рік тому оголосив про розставання з Анастасією Решетовою, яка народила йому сина Ратмира. До неї він зустрічався з моделлю Оленою Шишковою, яка подарувала доньку Алісу. Тепер же у нього, схоже, намічається третій шлюб.

Як відомо, Тіматі — фігурант бази «Миротворець». Йому заборонено в'їзд в Україну за незаконні поїздки до окупованого Криму.

Про Сашу Дону відомо небагато. Їй 19 років. Вона народилася у маленькому місті. Кілька років тому переїхала до Києва і «зустрічається» з забезпеченими чоловіками.

Колишня обраниця Тіматі Алена Шишкова, на яку так схожа Саша Дону, опублікувала відео з уїдливими репліками з приводу нової коханої репера.

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