Відправить Волочкову на пенсію: нова дівчина Тіматі здивувала вертикальним шпагатом

Українська модель Саша Дону, яка стала раптово відомою завдяки появі поруч із російським репером Тіматі (справжнє ім'я Тимур Юнусов), схоже, не розгубилася від слави, що впала на неї, і вирішила її ще примножити.

19-річна дівчина через соцмережі намагається привернути увагу якомога більшої кількості користувачів.

Спочатку володарка червоного манікюру, засмаглих нескінченних ніг в сланцях Hermes та пишних форм у відвертих нарядах показала себе оголеною, потім похвалилася поперечним шпагатом.

Пізніше модель козирнула вертикальним шпагатом, за що отримала від деяких шанувальників прізвисько «нової Волочкової».

«Прям Волочкова», «Розтяжка — вогонь! Це велика праця»,"Найбільш пластична і спортивна з усіх дівчат Тіматі","Вибір Тіматі очевидний! Мені здається, це найкраща дівчина з усіх, що були", — написали у коментарях.

Не обходиться і без їдких зауважень хейтерів: «Коротше, я так зрозуміла, що на цьому її здібності закінчуються», «Це тільки я вважаю це не дуже естетичним? Виглядає, ну скажімо, так, по колгоспному».

Нагадаємо, Тіматі рік тому оголосив про розставання з Анастасією Решетовою, яка народила йому сина Ратмира. До неї він зустрічався з моделлю Оленою Шишковою, яка подарувала доньку Алісу. Тепер же у нього, схоже, намічається третій шлюб.

Як відомо, Тіматі — фігурант бази «Миротворець». Йому заборонено в'їзд в Україну за незаконні поїздки до окупованого Криму.

Про Сашу Дону відомо небагато. Їй 19 років. Вона народилася у маленькому місті. Кілька років тому переїхала до Києва і «зустрічається» з забезпеченими чоловіками.

Колишня обраниця Тіматі Алена Шишкова, на яку так схожа Саша Дону, опублікувала відео з уїдливими репліками з приводу нової коханої репера.

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