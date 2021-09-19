Оля Полякова вирішила «відгодувати» DZIDZIO після розлучення: принесла «подарунки» в костюмі зайчиська

Поки популярний український співак Михайло Хома (DZIDZIO) намагається переконати себе, що в розлученні зі Slavia немає нічого сумного, його колега-суддя по шоу «Маска» Оля Полякова вирішила «взятися» за бороданя і погодувати його смачною і поживною їжею.

Для цього вона з'явилася на холостяцьку квартиру Михайла з «подаруночком» — сумкою, в якій були домашній сир і хліб власної випічки.

У своєму акаунті DZIDZIO показав, як проходив візит співачки.

Оля Полякова, одягнена в рожевий костюм з вухами зайця, з порога заявила, що принесла корисні продукти — без дріжджів, все тільки саме натуральне і «власного виробництва».

У свою чергу, DZIDZIO незабаром зізнався, що гостинці йому дуже сподобалися і він встиг уже їх з'їсти.

«Зайчик передав мені подаруночок. Це найсмачніший хліб і сир! @Polyakovamusic Спасибі! Але я ще хочу, тому що вже з'їв», — підписав він пост.

Звичайно, деяким фоловерів Дзідзьо здався недоречний костюм Олі з рожевого латексу і вони порадили співакові триматися подалі від «кокошніци». Хоча більшість читачів сторінки оцінили і схвалили щедрий жест Полякової. Ймовірно, вони згадали, як раніше Полякова розповідала, що самостійно готує домашній сир, адже спеціально для цього розводить кіз. Також співачка неодноразово хвалилася кулінарними вміннями і ділилася рецептами домашнього хліба. А що може бути краще для самотнього чоловіка ніж натуральні продукти?

Нагадаємо, раніше Полякова «запалала турботою» до іншого представнику українського шоу-бізнесу.

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter