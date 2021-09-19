Не могла стримати крик від болю: з Олею Поляковою сталася біда на концерті

Співачка Оля Полякова, яка між роботою не забуває про своїх колег по сцені, під час концертного туру по Західній Україні відчула нездужання.



У суботу, 18 вересня, вона виступила в Чернівцях, про що написала у своєму Instаgram.



По приїзду в Чернівці Оля викликала медиків, щоб ті допомогли їй впоратися з болем у спині.

«Так, хлопці, вчора на концерті потягнула спину. Ось зараз лікар буде колоти мені лідокаїнову блокаду», — розповіла артистка, опублікувавши ролик в сторіс Instаgram -акаунта.

На ще одному відео Полякова показала, як їй роблять укол, але це ролик краще не дивитися відданим фанатам Олі та людям з незміцнілою психікою. Річ у тому, що артистка не змогла стриматися від болю та голосно закричала.



Схоже, блокада допомогла — Полякова успішно виступила в Чернівцях та продовжила концертний тур.



Нагадаємо, днями Полякова видала шанувальникам деякі секрети Олега Винника.

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