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Шоу-бізнес

Не могла стримати крик від болю: з Олею Поляковою сталася біда на концерті

12:16 19 вересня 2021
Полякова

Співачка Оля Полякова, яка між роботою не забуває про своїх колег по сцені, під час концертного туру по Західній Україні відчула нездужання.

У суботу, 18 вересня, вона виступила в Чернівцях, про що написала у своєму Instаgram.

По приїзду в Чернівці Оля викликала медиків, щоб ті допомогли їй впоратися з болем у спині.

«Так, хлопці, вчора на концерті потягнула спину. Ось зараз лікар буде колоти мені лідокаїнову блокаду», — розповіла артистка, опублікувавши ролик в сторіс Instаgram -акаунта.


На ще одному відео Полякова показала, як їй роблять укол, але це ролик краще не дивитися відданим фанатам Олі та людям з незміцнілою психікою. Річ у тому, що артистка не змогла стриматися від болю та голосно закричала.

Схоже, блокада допомогла — Полякова успішно виступила в Чернівцях та продовжила концертний тур.

Нагадаємо, днями Полякова видала шанувальникам деякі секрети Олега Винника.

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